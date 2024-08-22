Aydın\'da Uyuşturucu Kullanımı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 8 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda S.I., F.A., A.B., A.S., H.Ç., A.S., K.C. ve M.D. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN