Aydın\'da Uyuşturucu Kullanımının Önüne Geçmek İçin 13 Bin 470 Kişiye Eğitim Verildi

Aydın'da uyuşturucu kullanımının önüne geçmek hedefiyle gerçekleştirilen projeler çerçevesinde 2024 yılında 13 bin 470 kişiye eğitim verildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği'nde görevli narko rehberler tarafından uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi hedefiyle verilen eğitimler de hız kesmeden sürüyor. Sahaya inen ekipler, gerçekleştirdikleri etkinliklerde "Madde Bağımlılığı Kullanımı ve Etkileri, Narkotik Maddelerin Sınıflandırılması, Narkotik madde çeşitleri ve sentetik haplar, Narkotik suçlarla mücadelenin önemi, sokak satıcıları, ticaret ve tüketimde kullanılan jargonlar, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, UYUMA aplikasyonu, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projesi ve madde bağımlılığıyla mücadele çözüm merkezleri" konularında farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri verdi.
"7 bin veliye eğitim verildi"
Öğrenci velilerine yönelik verilen eğitimler kapsamında 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılında il genelinde toplam 6 bin 120 öğretmene ulaşılarak uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi, madde kullanımının erken tespiti konularında eğitim düzenlendi. 6 bin 507'si anne ve anne adayı olmak üzere 7 bin 998 veliye ise madde kullanımının erken tespiti ile kullanım etkileri hakkında farkındalık ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 35 etkinlikte de toplam 8 bin 462 öğrenciye "Narkogençlik" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı. 326 öğretim görevlisine madde kullanımının erken tespiti ile kullanım etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı.
"189 etkinlikte 13 bin kişiye ulaşıldı"
Yapılan tüm çalışmalarla 2024 yılında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 114 etkinlikte 3 bin 974 katılımcıya, "Narkoyetişkin" projesi kapsamında 61 etkinlikte 3 bin 45 katılımcıya, "Narkogençlik" projesi kapsamında 3 etkinlikte 180 katılımcıya, "Narkonokta" projesi kapsamında 11 etkinlikte 6 bin 271 katılımcıya olmak üzere toplam 4 proje kapsamında yapılan 189 etkinlikte 13 bin 470 kişiye ulaşıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Uyuşturucu Kullanımının Önüne Geçmek İçin 13 Bin 470 Kişiye Eğitim Verildi - Son Dakika
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmada, ülkeye yasadışı yollarla giren 5 Afganistan uyruklu göçmen ve bir organizatör yakalanarak yasal işlem başlatıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 kişi tarafından kaçak avlanmış 4 kınalı kekliğe el konulurken şahıslara 19 bin 121 lira idari para cezası kesilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir depoda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine toplam 25 bin 956 TL para cezası uygulandı.
Kağıthane'de bir servis aracının şoförü, kendisine çarpan otomobilin sürücüsüne 'neden bana çarptın' diye sorunca oğluyla birlikte 5 kişi tarafından darbedildi. Saldırı anları kameralara yansırken, araçtaki kadınların panikle kaçtığı kavgaya karışan saldırganlar yakalandı. Olayda yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı ve saldırgan serbest bırakıldı.
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Arnavutköy'de, dün akşam saatlerinde Hadımköy - Dursunköy yolu üzerinde arka lastiği parçalanmış bir kamyonet kilometrelerce yolculuğa devam etti. Diğer sürücülerin tepkisine neden olan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, 811 şahıs sorgulandı, 4 kişi yoklama kaçağı çıktı, 76 araç kontrol edildi ve 3 araca para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile 2 park ve bahçe kontrol edildi ve bir kişiye idari para cezası kesildi.
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