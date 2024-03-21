Aydın\'da Uyuşturucu Kullanımının Önüne Geçmek İçin 13 Bin 470 Kişiye Eğitim Verildi

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Aydın'da uyuşturucu kullanımının önüne geçmek hedefiyle gerçekleştirilen projeler çerçevesinde 2024 yılında 13 bin 470 kişiye eğitim verildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği'nde görevli narko rehberler tarafından uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi hedefiyle verilen eğitimler de hız kesmeden sürüyor. Sahaya inen ekipler, gerçekleştirdikleri etkinliklerde "Madde Bağımlılığı Kullanımı ve Etkileri, Narkotik Maddelerin Sınıflandırılması, Narkotik madde çeşitleri ve sentetik haplar, Narkotik suçlarla mücadelenin önemi, sokak satıcıları, ticaret ve tüketimde kullanılan jargonlar, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, UYUMA aplikasyonu, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projesi ve madde bağımlılığıyla mücadele çözüm merkezleri" konularında farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri verdi.

"7 bin veliye eğitim verildi"

Öğrenci velilerine yönelik verilen eğitimler kapsamında 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılında il genelinde toplam 6 bin 120 öğretmene ulaşılarak uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi, madde kullanımının erken tespiti konularında eğitim düzenlendi. 6 bin 507'si anne ve anne adayı olmak üzere 7 bin 998 veliye ise madde kullanımının erken tespiti ile kullanım etkileri hakkında farkındalık ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 35 etkinlikte de toplam 8 bin 462 öğrenciye "Narkogençlik" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı. 326 öğretim görevlisine madde kullanımının erken tespiti ile kullanım etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

"189 etkinlikte 13 bin kişiye ulaşıldı"

Yapılan tüm çalışmalarla 2024 yılında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 114 etkinlikte 3 bin 974 katılımcıya, "Narkoyetişkin" projesi kapsamında 61 etkinlikte 3 bin 45 katılımcıya, "Narkogençlik" projesi kapsamında 3 etkinlikte 180 katılımcıya, "Narkonokta" projesi kapsamında 11 etkinlikte 6 bin 271 katılımcıya olmak üzere toplam 4 proje kapsamında yapılan 189 etkinlikte 13 bin 470 kişiye ulaşıldı. - AYDIN