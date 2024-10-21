Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında takibe alınan Aşağı Yakacık Mahallesi'ndeki bir şüpheliye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. H.S. (49) isimli şüphelinin evinde düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 3 bin 128 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. H.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN