Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı

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Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından 4-9 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-9 Aralık 2024 tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışmada 31 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında; muhtelif miktarda kubar esrar ve skunk bitkisi, 12 adet satışa hazır olarak paketlenmii 110 gr skunk, 83 kök sera şeklinde skunk bitkisi, 5 gr kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aleti, 13 bin 500 TL ve 200 Euro'dan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet iklimlendirme çadırı, 7 adet uyuşturucu imalinde kullanılan cihaz, 11 litre sıvı gübre, 23 metre havalandırma hortumu, 14 adet sentetik hap, 120 adet ölçek çubuğu ele geçirildi. - AYDIN