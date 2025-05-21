Aydın'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 36 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda, muhtelif miktarda metamfetamin 99 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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