Aydın\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ve Yenipazar ilçelerinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde E.K. şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ve dört adet iğne ile birlikte şırınga ile G.P. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada da 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Öte yandan Yenipazar ilçesinde de yapılan çalışmalarda durumlarından şüphelenilen M.Ö. ve B.K. isimli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN