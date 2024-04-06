Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da Tefecilik Yapan Şahıs Tutuklandı, 6 Milyon TL Değerinde Çek ve Senet Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen bir şahıs tutuklanırken, yapılan aramalarda tabancalar ile toplam değeri 6 milyon 129 bin 500 TL olan çek ve senet ele geçirildi. Şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.