Aydın Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın Söke\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği sayesinde şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, sağlık testlerinde 5 şüphelinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

25.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:09
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Aydın'ın Söke ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile seyahat eden şüpheliler, narkotik köpeğinden kaçamadı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yol kontrol noktasında uyuşturucu madde köpeği ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde F.B., O.A.O. ve O.N.S. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca durdurulun M.A.Ç. ve M.S. isimli 2 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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