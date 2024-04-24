Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çine, İncirliova ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda İncirliova ilçesinde Y.Ö. ve C.S. isimli 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ö., C.S., S.A., M.S. ve S.B. isimli toplam 5 şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN