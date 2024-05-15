Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Aydın'da jandarma ekipleri Didim ilçesinde uyuşturucu örgütüne yönelik yapılan operasyonunun devamında üç aylık çalışma sonrasında 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sonucunda metamfetamin, esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

15.05.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri Didim ilçesinde uyuşturucu örgütüne yönelik yapılan operasyonunun devamında üç aylık çalışma sonrasında 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde Şubat 2024 ayından itibaren başlatılan planlı faaliyet kapsamında farklı tarihlerde 3 şüpheli şahıs ile birlikte farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 ev, 2 iş yeri, 3 araçta ve 1 barakada eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 55 Gram Metamfetamin, 30 Gram Esrar, 5 Adet Kenevir tohumu, 3 Adet Esrar Öğütücü, 1 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 1 Adet 7.65 mm Ruhsatsız Tabanca, 8 Adet farklı Çaplarda Fişek, 1 Adet Cep telefonu, muhtelif miktarda ambalaj poşeti ele geçirildi. Arama esnasında ikametlerde bulunan 3 şüpheli şahsın yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandığı ve 3 yabancı uyruklu şahsın ise vize süresinin geçtiği tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. M.Y isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
11:57 Bomba iddia Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:14:27. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement