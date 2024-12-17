Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: T.G. Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: T.G. Tutuklandı

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: T.G. Tutuklandı

Aydın'da yapılan operasyonda gömülü uyuşturucu maddeler ele geçirildi, T.G. tutuklandı.

17.12.2024 11:25
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda şüpheli bir şahsın bağ evinde gömülü halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde bir araçta ve Umurlu Mahallesi'nde T.G. (46) isimli şahsın üstünde, ikametinde ve bağ evinde narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramada toprağa gömülmüş 36 parça halinde 2 kilo 449 gram esrar, 5 parça halinde 4,22 gram metamfetamin, 27 adet ecstasy hap, 4 parça halinde 4,10 gram esrar tohumu ile 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 18 bin 120 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Söke, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: T.G. Tutuklandı - Son Dakika

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