Aydın'da Uyuşturucu Ticareti: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Ticareti: Bir Kişi Tutuklandı

Aydın\'da Uyuşturucu Ticareti: Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'da tren garında yakalanan S.G.'nin evinde 150 gram bonzai ve 5 ecstasy hap bulundu.

28.11.2024 16:55
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tren garında yakalanan, üst ve ev aramasında 150 gram bonzai ve 5 ecstacsy hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hasanefendi Mahallesi'ndeki tren garında S.G. (64) isimli şüpheli bir şahıs yakalandı. Şüphelinin üst ve ev aramasında 3 parça halinde toplam 150 gram bonzai ve 5 ecstacsy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Ticareti: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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