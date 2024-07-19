Aydın\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahsın Köşk ilçesinde olduğunun bilgisini alan ekipler harekete geçti. Şahsın adresini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla G.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen G.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN