Aydın\'da Uyuşturucu Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolünde, uyuşturucu madde taşıyan iki şüpheli denetimi fark edince uyuşturucuyu yol kenarına attı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunan poşette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Söke-Koçarlı Karayolu Menderes mevkiinde şok yol kontrolü gerçekleştirdi. Denetimi fark eden F.T. (31) ve E.S. (41) isimli şüpheliler, araç içerisindeki bir poşeti yol kenarına attı. Durumu fark eden jandarma ekipleri, atılan poşeti bularak yaptığı incelemede 58 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN