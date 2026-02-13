Aydın'da Vize Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
Aydın'da Vize Dolandırıcılarına Operasyon

13.02.2026 23:31
Aydın’da sahte vize siteleriyle 1.7 milyon TL dolandıran 16 kişi yakalandı, 12'si tutuklandı.

Aydın merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, vize başvurusu yapan vatandaşları sahte internet siteleriyle dolandırdığı ve 1.7 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen 16 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık olaylarının tespiti ve faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışı vize başvurusu için resmi olarak yetkilendirilen internet sitelerinin benzerlerini kopyalayarak sahte siteler üzerinden vatandaşlardan "vize ücreti" adı altında para talep eden şüphelilerin, 60 kişiyi dolandırdığı ve toplamda 1 milyon 700 bin TL gelir elde ettiği tespit edildi.

Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bilecik ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerce kullanılan 6 sahte internet sitesine erişim engeli getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

