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Aydın'da yapılan operasyonda 4 aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da yapılan operasyonda 4 aranan kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca 813 araç kontrol edilirken, 20 araca toplam 69 bin 633 TL idari ceza uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ise 225 umuma açık yer, 1 AVM, 81 metruk yapı, 90 okul çevresi ve 68 park, bahçe kontrol edildi.

Aydın\'da yapılan operasyonda 4 aranan kişi yakalandı
09.01.2024 - 10:11,
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Aydın'da jandarma ekiplerinde yapılan "huzur güven" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 63 unsur ve 195 personelin katılımıyla Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Bu çerçevede 4 bin 176 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Trafik kontrolleri kapsamında ise 813 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 20 araca toplam 69 bin 633 TL idari ceza uygulandı, 6 araç da trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde 225 umuma açık yer, 1 AVM, 81 metruk yapı, 90 okul çevresi ve 68 park, bahçe kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yapılan operasyonda 4 aranan kişi yakalandı - Son Dakika


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