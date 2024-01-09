Aydın\'da yapılan operasyonda 4 aranan kişi yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerinde yapılan "huzur güven" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 63 unsur ve 195 personelin katılımıyla Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Bu çerçevede 4 bin 176 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Trafik kontrolleri kapsamında ise 813 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 20 araca toplam 69 bin 633 TL idari ceza uygulandı, 6 araç da trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde 225 umuma açık yer, 1 AVM, 81 metruk yapı, 90 okul çevresi ve 68 park, bahçe kontrol edildi. - AYDIN