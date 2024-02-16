Aydın\'da yapılan operasyonlarda 25 aranan şahıs yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Hırsızlık ve Dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 25 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar ise 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 12, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, bu yakalanan şahıslar arasında Hırsızlık 3, Uyuşturucu 2, Yaralama 3 Diğer Suçlardan 9, İfadeye yönelik aranan 8 (4 hırsızlık, 3 dolandırıcılık) şahıs bulunuyor. - AYDIN