Aydın'da yapılan uygulamada 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da yapılan uygulamada 1 şüpheli yakalandı

Aydın\'da yapılan uygulamada 1 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar ve Narkotik' uygulaması kapsamında yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Uygulama sonucunda 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

25.02.2024 10:13
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar ve Narkotik' uygulaması kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi'nde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik' uygulaması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre uygulamada 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan B.E. isimli şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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