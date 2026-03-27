Aydın\'da Yaşlı Kadın Balkonda Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın ekipler tarafından evinin balkonunda bulundu.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5'inci katında yaşayan yaşlı kadından bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir marifeti ile eve girdi. Evde yapılan aramalarda ev sahibi yaşlı kadın evinin balkonunda bulundu. Yaşlılığa bağlı hastalıkları bulunduğu öğrenilen ve sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN