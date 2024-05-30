Aydın'da yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı

Aydın\'da yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın komşuları tarafından sakinleştirildi.

30.05.2024 16:07  Güncelleme: 16:09
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Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evden çıkan dumanları fark eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerinin dikkati, evde yalnız yaşayan yaşlı kadını kurtardı. Çıkan yangında evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1639 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle müstakil bir evde yangın çıktı. O esnada bölgeden geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, evden çıkan dumanları fark etti. Çıkan beyaz dumanları fark edince bir terslik olduğunu düşünen ekipler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, evde yalnız kaldığı öğrenilen yaşlı kadını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin dikkati ve hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yaşlı kadın komşuları tarafından sakinleştirildi. Yangında evin odası kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışması gerçekleştiren ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yaşlı kadın yangından son anda kurtarıldı - Son Dakika

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