Aydın'daki trafik ve otopark sıkıntısının en önemli nedenlerinden biri denetimsizlik - Son Dakika
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Aydın'daki trafik ve otopark sıkıntısının en önemli nedenlerinden biri denetimsizlik

Aydın\'daki trafik ve otopark sıkıntısının en önemli nedenlerinden biri denetimsizlik
09.06.2026 10:48  Güncelleme: 10:49
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Aydın'da artan araç yoğunluğu ve denetimsizlik nedeniyle esnafın yol ve kaldırımları işgal etmesi, otopark sıkıntısını içinden çıkılmaz hale getirdi. Vatandaşlar, zabıta ve trafik ekiplerini göreve çağırarak bu duruma son verilmesini istiyor.

Araç yoğunluğunun her geçen gün arttığı Aydın'da yaşanan trafik ve otopark sıkıntısının en önemli nedenlerinden birinin de denetimsizlik olduğu görülüyor. Ortamı boş bulan pek çok esnaf kaldırım işgalinden sonra cadde ve sokakları da işgal etmeye başladı. Durumdan oldukça mağdur olan vatandaşlar zabıta ve trafik ekiplerini göreve çağırarak yol ve kaldırım işgaline son verilmesini istedi.

Verilere göre 1 milyon 172 bin 107 kişinin yaşadığı Aydın'da trafiğe kayıtlı 680 bin 84 araç bulunuyor. Her 2 kişiye 1 aracın düştüğü şehirde en büyük sıkıntı ise otopark. Bu sıkıntıya bir de trafiğin yoğun olduğu yerlerde esnafın yol işgali eklenince otopark sıkıntısı içinden çıkılmaz hal alıyor.

"Yoldan geçen herkes görür, trafik de zabıta da görevini yapmıyor"

Şehrin en işlek cadde ve sokaklarında bile yolların bazıları tarafından kendi özel mülkü gibi kullanılmasına müsaade edilmemesini isteyen vatandaşlar, "Maalesef pek çok işyerinin önünden geçen yol sanki vatandaşa değil de iş yerine tahsisli gibi kullanılıyor. Kimi duba, kimi kasa, kimi de eski bisiklet koyuyor. Biri aracını park etmek istese 'mal gelecek buraya araç koyamazsın' deniyor. Ancak ne hikmetse bu mal getirecek olan araç hiçbir zaman gelmiyor. Belediye ve trafik polisinin bile baş edemediği bu duruma karşı vatandaşlar da başını derde sokamamak için sessiz kalmak zorunda kalıyor. Mallesef Aydın'da denetimsizlik nedeniyle yollar ve kaldırımlar artık haklının değil güçlünün hizmetinde gibi bir durum var" diyerek yetkililerden yaşanan bu sıkıntının giderilmesini istediler.

"Gece bile araç parkını engelliyorlar"

Aydın'da pek çok işletmede yollara kendi araçları dışında başka aracın park etmemesi için hazır eski bisikletlerin bulunduğunu belirten vatandaşlar, "Mesai saatlerinde ve iş yerleri açık olduğu zamanlarda 'mal gelecek' diye vatandaşın yoldan faydalanmasını engelleyenler, sabah iş yerlerinin önünde araç park yerlerinin hazır olması için geceden bidon, kasa, duba veya eski bisiklet koyuyor. Neredeyse Aydın'da şehrin her yerinde uygulanan bu haksız işgaller ne belediye ne de emniyet yetkililerinin dikkatini çekmiyor ya da görmezden geliniyor" diyerek duruma tepki gösterdiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Ekonomi, Zabıta, Trafik, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'daki trafik ve otopark sıkıntısının en önemli nedenlerinden biri denetimsizlik - Son Dakika

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