Aydın\'da yolcu minibüsü motor kısmından yanmaya başladı

Aydın'da seyir halindeki bir yolcu minibüsü motor kısmından aniden yanmaya başladı. Kısa süreli panik yaşanan olayda, yangın büyümeden söndürüldü.

Olay; Aydın-Muğla Bulvarı üzerindeki bir zincir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın-Karpuzlu hattında yolcu taşımacılığı yapan 09 M 4619 yapan minibüs, bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Yolcuları hemen tahliye edilen minibüste çıkan yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucu minibüste maddi hasra oluşurken, olayda can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN