Aydın\'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 254 Tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılında zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 2 bin 68 operasyon kapsamında yakalanan 2 bin 318 şüpheliden 254'ü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri 2023 yılında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şahısların korkulu rüyası oldu. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılında il genelinde uyuşturucu ve satıcılarına yönelik 2 bin 68 operasyonda gerçekleştirdi. Operasyonlarda 2 bin 318 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 254'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 308'i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda; 1 ton 158 kilo 45 gram kubar esrar, 14 kilo 833 gram gram metamfetamin, 2 bin 2415 kök kenevir, bin 230 kök haşhaş, 14 kilo 97 gram skunk, 8 bin 851 adet sentetik hap, 164 gram kokain, 315 gram eroin ele geçirildi. - AYDIN