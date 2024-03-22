Aydın\'da Zehir Tacirlerine Operasyon: Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 8 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 9 kesici ve delici alet, 12 şarjör, 112 fişek, 95 sentetik ecza maddesi, 72,9 gram esrar, 180 gram bonzai maddesi ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.