Aydın\'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Kaza İncirliova Aydın karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan üç kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Derya Abalı'nın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN