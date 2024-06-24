Aydın-Denizli Karayolunda Otomobil Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın-Denizli Karayolunda Otomobil Yangını

Aydın-Denizli Karayolunda Otomobil Yangını

Aydın-Denizli karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucunda araç küle döndü. Yangın nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

24.06.2024 12:42  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın- Denizli karayolu üzerinde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürülürken, araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolu üzerinde Nazilli Sevindikli Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yangını ihbarda bulundu. Alev topuna dönen otomobil Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç küle döndü. Otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince dumandan etkilendiği için ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin yanması nedeniyle Aydın Denizli karayolunda ulaşım tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 45 dakika süren soğutma çalışmalarının ardından karayolu trafiğe yeniden açıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Denizli, Aydın, Olay, Ulaşım, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın-Denizli Karayolunda Otomobil Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
10:26 Uyarıyı üzerine alınan kadın, başörtülü hemcinsine korku dolu anlar yaşattı Uyarıyı üzerine alınan kadın, başörtülü hemcinsine korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 12:49:45. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın-Denizli Karayolunda Otomobil Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement