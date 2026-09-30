Aydın-Denizli yolunda sağanak kazaya neden oldu, ASTİM Altgeçidi\'nde 1 kişi yaralandı

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağnak yağış trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Polis ekipleri şehrin değişik noktalarında meydana gelen kazaları yetişmekte güçlük yaşadı.

Aydın Efeler ilçe merkezinde okulların çıkış saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle düşen görüş mesafesi ve oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı bölgelerde trafik kazaları yaşandı.

Aydın- Denizli yolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı 2 araçta maddi hasar oluştu. Denizli istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 11 ACC 758 plakalı araç ASTİM Altgeçidi'ne geldiği sırada yağışın da etkisi önündeki 45 ARF 902 plakalı araca çarptı. Kaza sonrsı kısa süreliğine alt geçit tek taraflı olarak trafiğe kapanırken, polis tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer sürücülerin yağışlı havalarda daha dikkatli olmasını ve sürat ve ani frenden kaçınmalarını tavsiye etti.