Aydın-Denizli yolunda sağanak kazaya neden oldu, ASTİM Altgeçidi'nde 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın-Denizli yolunda sağanak kazaya neden oldu, ASTİM Altgeçidi'nde 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın-Denizli yolunda sağanak kazaya neden oldu, ASTİM Altgeçidi\'nde 1 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler'de okul çıkışında bastıran sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi ve bazı noktalarda kazalara yol açtı. Aydın-Denizli yolundaki kazada 1 kişi yaralandı, 2 araçta maddi hasar oluştu ve ASTİM Altgeçidi kısa süreliğine tek taraflı trafiğe kapandı.

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağnak yağış trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Polis ekipleri şehrin değişik noktalarında meydana gelen kazaları yetişmekte güçlük yaşadı.

Aydın Efeler ilçe merkezinde okulların çıkış saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle düşen görüş mesafesi ve oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı bölgelerde trafik kazaları yaşandı.

Aydın- Denizli yolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı 2 araçta maddi hasar oluştu. Denizli istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 11 ACC 758 plakalı araç ASTİM Altgeçidi'ne geldiği sırada yağışın da etkisi önündeki 45 ARF 902 plakalı araca çarptı. Kaza sonrsı kısa süreliğine alt geçit tek taraflı olarak trafiğe kapanırken, polis tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer sürücülerin yağışlı havalarda daha dikkatli olmasını ve sürat ve ani frenden kaçınmalarını tavsiye etti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerHava DurumuOtomobil3. SayfaDenizliGüncelEfelerAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
Fenerbahçe “Türk Haaland“ın peşinde 1.95’lik golcü liste başında Fenerbahçe "Türk Haaland"ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!
18:40
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 19:32:35. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın-Denizli yolunda sağanak kazaya neden oldu, ASTİM Altgeçidi'nde 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei