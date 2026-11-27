Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki kartonların tutuşması sonucu çıkan yangın ve yoğun duman kısa süreli paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bodrum katında bulunan kartonlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Meydana gelen yangın ve yoğun duman kaldırımda bulunan havalandırma mazgallarından yükseldi. Dumanları fark eden bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından bodrum katında biriken duman tahliye edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.