Aydın Efeler\'de kamyonet yola çıkınca motosiklet dubalara çarptı, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeyken yola çıkmak isteyen bir aracı fark eden motosiklet sürücüsünün panik fren yaparak kontrolden çıkıp yol kenarındaki dubalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonetin yola bağlanmak için hamle yaptığı esnada, cadde üzerinde karşı şeritten seyir halinde olan 09 AIL 639 plakalı motosikletin sürücüsü T.S. panik fren yaptı. Bir anda kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki dubalara çarparak yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir anda yerde kalan yaralı sürücüye ilk müdahale diş hastanesinde bulunan sağlık ekiplerince yapılırken, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.