Aydın Efeler'de kamyonet yola çıkınca motosiklet dubalara çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Efeler'de kamyonet yola çıkınca motosiklet dubalara çarptı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler\'de kamyonet yola çıkınca motosiklet dubalara çarptı, 1 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler'de park halindeki kamyonet yola çıkmak için hamle yapınca panik fren yapan motosiklet sürücüsü kontrolden çıkıp yol kenarındaki dubalara çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeyken yola çıkmak isteyen bir aracı fark eden motosiklet sürücüsünün panik fren yaparak kontrolden çıkıp yol kenarındaki dubalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonetin yola bağlanmak için hamle yaptığı esnada, cadde üzerinde karşı şeritten seyir halinde olan 09 AIL 639 plakalı motosikletin sürücüsü T.S. panik fren yaptı. Bir anda kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki dubalara çarparak yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir anda yerde kalan yaralı sürücüye ilk müdahale diş hastanesinde bulunan sağlık ekiplerince yapılırken, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıŞehir HastanesiMotosikletYaralanma3. SayfaOtomobilGüncelEfelerAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Sneijder’den şaşırtan karar Ronaldo’dan aldığı formayı da satacak
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:20:25. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Efeler'de kamyonet yola çıkınca motosiklet dubalara çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement