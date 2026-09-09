Aydın Efeler'de okul yanında çıkan yangın otoyola sıçradı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de okul yanında çıkan yangın otoyola sıçradı

Aydın Efeler\'de okul yanında çıkan yangın otoyola sıçradı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir okulun yanındaki arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle otoyol kenarına sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra öğretmen ve çalışanların da kazma ve kürekle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir okulun yanında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın büyük panik yaşatırken, öğretmen ve çalışanlar yangına kazma ve küreklerle müdahale etti.

Yangın, Işıklı Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi üzerinde bulunan özel bir okulun yanındaki arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide başlayan ve rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangın otoyol kenarına da sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, helikopter de havadan sortileri ile ekiplere destek verdi.

Öğretmen ve çalışanalar da yardıma koştu

Bölgedeki özel okulun öğretmen ve öğrencileri de ekiplere kazma ve kürekler ile yardımcı olurken, okul çevresindeki kuru otların alevlenmesine karşı hortumla su sıktı. Ekiplerin hızlı ve yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alına alındı. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Efeler, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Efeler'de okul yanında çıkan yangın otoyola sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de okul yanında çıkan yangın otoyola sıçradı - Son Dakika
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