Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 bin bandrolsüz makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün ve sigara üretiminde kullanılan makineler ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleni. Adreste yapılan aramalarda 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 13 bin bandrolsüz makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.