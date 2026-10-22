Aydın Efeler'de operasyonda 947 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın Efeler'de operasyonda 947 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Aydın Efeler\'de operasyonda 947 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 947 paket gümrük kaçağı sigara ile 11 elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Aramalarda 947 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara, 70 gümrük kaçağı puro ve 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
Kaçakçılıkla MücadeleKaçakçılıkGüvenlik3. SayfaEfelerGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de operasyonda 947 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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