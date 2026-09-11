Aydın Efeler'de usulsüz yolcu taşımacılığına 100 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Aydın Efeler'de usulsüz yolcu taşımacılığına 100 bin lira ceza kesildi

Aydın Efeler\'de usulsüz yolcu taşımacılığına 100 bin lira ceza kesildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çalışma izni veya ruhsatı olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün belgesi 30 gün, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çalışma izni veya ruhsatı olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün belgesi 30 gün, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde usulsüz yolcu taşımacılığına yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde bir sürücüye ağır yaptırım uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 09 xxx plakalı aracın belediye sınırları içerisinde gerekli çalışma izni veya ruhsatı olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edildi. Usulsüz taşımacılık, video kaydı ve yolcu mülakatıyla belgelendi. Denetim sonucunda sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek/2-3-a maddesi kapsamında 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün belgesi 30 gün süreyle iptal edilirken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ekiplerin usulsüz yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Efeler, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Efeler'de usulsüz yolcu taşımacılığına 100 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de usulsüz yolcu taşımacılığına 100 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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