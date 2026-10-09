Aydın Efeler\'de uzaklaştırma kararına rağmen kadının boğazını sıkan şahıs tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, evin kapısını kırıp içeriye girerek, kadını ölümden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Ekim 2026 tarihinde, Efeler ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir şahsın, karar kapsamında yaklaşmasının yasak olduğu ikamete zorla girdiği yönünde ihbar alındı. Alınan ihbar üzerine, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal olay yerine intikal edildi.

İkametten gelen bağrışma ve yardım sesleri üzerine kapı kırılarak içeri girilirken, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ç. isimli şahsın, eşi S.Ç.'nin boğazını sıktığı esnada şahsa müdahale edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilirken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.