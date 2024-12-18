Aydın Emniyet Müdürü'nden Suç Oranları Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın Emniyet Müdürü'nden Suç Oranları Açıklaması

Aydın Emniyet Müdürü\'nden Suç Oranları Açıklaması

Aydın İl Emniyet Müdürü Erdoğan, suç oranlarıyla ilgili istatistiklerin olmadığını belirtti.

18.12.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, gazetecilerle bir araya gelip şehrin sorunları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydın'ın suç oranında birinci olduğuna yönelik soruya Müdür Erdoğan, böyle bir istatistik verinin olmadığını söyledi.

Aydın'da dört aydır görev yapan İl Emniyet Müdürü Erdoğan, emniyet müdür yardımcıları ile birlikte Polis Evin'de gazetecilerle bir araya geldi. Müdür Erdoğan ile gazeteciler şehrin sorunlarını konuştu.

Gazeteciler programda, Emniyet Müdürü Erdoğan'a "Aydın'ın suç oranı en yüksek şehir olduğu doğru mu?" sorusu yöneltti. Müdür Erdoğan, Aydın'ın suç oranında birinci olduğuna dair bir istatistik olmadığını belirterek, "Şehrin nüfusuna ve hareketliliğine göre normal, vahim bir durum söz konusu değil" dedi.

Müdür Erdoğan, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık sayısının çok olduğunu söyledi.

Yeni hizmet binasının yapımına ne zaman başlanılacağına ilişkin Müdür Erdoğan, "Işıklı Mahallesinde yapılacak olan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının ihalesi ve sözleşmesi yapıldı. İhaleyi alan firma, zemin güçlendirme çalışmalarına başlıyor. Ocak ayı içerisinde temelinin atmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Gazeteciler, son günlerde ele geçirilen ve sahte zeytinyağı olduğuna yönelik kamuoyuna yansıyan bilgiler sonrası üreticinin mağdur ve tüketicinin endişelendiğini bildirdi. Emniyet Müdürü Erdoğan, "Kentin marka değerini düşürecek tüm faaliyetlerin önüne geçmek için mücadele ediyoruz." dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Adnan Erdoğan, Dolandırıcı, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın Emniyet Müdürü'nden Suç Oranları Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:24:49. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Emniyet Müdürü'nden Suç Oranları Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.