Aydın Germencik'te otomobil şarampole uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi çıkışında bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve jandarma soruşturma başlattı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobil şarampole uçarken, kazayı sürücü yara almadan atlattı.
Kaza, Aydın- İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACJ 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazıyı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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