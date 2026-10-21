Aydın Germencik\'te otomobil yoldan çıktı, kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin yolda çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Aydın- İzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BT 5917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden vatandaşların yardımı ile çıkarılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde araç ve çevre güvenliğini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.