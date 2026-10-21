Aydın Germencik'te otomobil yoldan çıktı, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Germencik'te otomobil yoldan çıktı, kazada 2 kişi yaralandı

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Aydın Germencik\'te otomobil yoldan çıktı, kazada 2 kişi yaralandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkiinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı, itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin yolda çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Aydın- İzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BT 5917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden vatandaşların yardımı ile çıkarılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde araç ve çevre güvenliğini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Germencik3. SayfaİtfaiyeGüncelİzmirAydınKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Germencik'te otomobil yoldan çıktı, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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