Aydın Germencik\'te pazarcıları taşıyan kamyonet tarlaya devrildi, 7 kişi yaralandı

Aydın Germencik'te pazarcıları taşıyan kamyonet tarlaya devrildi, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde pazarcıları taşıyan kamyonet, Alangüllü Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aydın'ın Germencik ilçesinde pazarcıları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza Alangüllü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AUG 608 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?