Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İki vatandaşın evinden çalınan eşyaların ardından Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri detaylı bir araştırma başlattı ve şüpheli şahıs D.D.K. tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

05.06.2024 10:15
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Çamlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. isimli vatandaşın 1 adet televizyonu, S.K. isimli vatandaşın ise 1 adet çamaşır makinesi, evinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı araştırma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu hırsızlık olayının D.D.K. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çalışması ile kıskıvrak yakalanan şüpheli D.D.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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