Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Çamlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. isimli vatandaşın 1 adet televizyonu, S.K. isimli vatandaşın ise 1 adet çamaşır makinesi, evinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı araştırma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu hırsızlık olayının D.D.K. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çalışması ile kıskıvrak yakalanan şüpheli D.D.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN