Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 gün önce kaybolan Zeynep Çelikoğlu'nun arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi ve yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olay üzerine bölgeye AFAD, JAK, jandarma komando ekibi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak şu ana kadar Çelikoğlu'na ulaşılamadı ve arama çalışmaları hala devam ediyor.

21.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor.

Olay, kırsal Tütüncüler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Çelikoğlu (54) 19 Şubat Pazartesi günü ayrıldığı evine uzun süre geri dönmedi. Kendi çabaları ile Çelikoğlu'nu arayan ve sonuç alamayan ailesi ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, jandarma komando ekibi ve çeşitli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Çelikoğlu'ndan iz bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. 2 gündür aranan ve kendisine ulaşılamayan Çelikoğlu için ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Bozdoğan, Komando, Aydın, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:13:20. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement