Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde yıldırım kaynaklı orman yangınları ve su taşkını

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün meydana gelen yıldırım kaynaklı orman yangınları ve su taşkını sonrasında Kaymakam İbrahim Gökçe, afet bölgelerine giderek incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrasında yıldırım kaynaklı 5 ayrı noktada orman yangını ve bazı mahallelerinde su taşkını meydana geldi. Yaşanan afetler sonrasında yangın ve taşkın bölgelerine giden Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu. Zararları hafifletmek için tüm ekiplerle koordineli bir şekilde mücadele edildiğine vurgu yapan Kaymakam Gökçe, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Konu ile ilgili Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "İlçemizde meydana gelen sağanak yağış ardından meydana gelen su taşkınlarına devletimizin tüm imkanları kullanılarak müdahale edilmiştir. İlçemizde meydana gelen kuvvetli sağanak yağış ardından meydana gelen su taşkınlarına Kaymakamlığımız koordinesinde AFAD, UMKE, Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye ekipleri, sulama birliği, karayolları, İlçe Jandarma Komutanlığı, AYDEM ve sosyal yardımlaşma görevlilerimizin yoğun çabaları ile müdahale edilerek su taşkınlarından etkilenen vatandaşlarımızın öncelikle güvenliği sağlanarak oluşabilecek zararları en aza indirmek için yoğun gayret gösterilmiştir. Kaymakamımız İbrahim Gökçe, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ile birlikte sahada incelemelerde bulundu. İlçemizde dün meydana gelen orman yangınları ve su taşkınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yoğun gayret gösteren görevlilerimize teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN