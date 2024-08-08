Aydın\'ın Çine ilçesinde hırsızlık vakalarına karşı uyarı

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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar hırsızlık vakalarına karşı uyarıldı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde kurulan semt pazarı ve çevresinde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette esnaf ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmaları amacıyla kontrol ve bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN