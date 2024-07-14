Aydın'ın Çine ilçesinde klima motoru çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'ın Çine ilçesinde klima motoru çalan şüpheli yakalandı

Aydın\'ın Çine ilçesinde klima motoru çalan şüpheli yakalandı

Çine ilçesinde bir evden çalınan klima motoru olayıyla ilgili yapılan detaylı araştırma sonucunda şüpheli yakalandı. İ.U. isimli şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, Çine ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayında da Ö.U. isimli şahsın şüpheli olduğu tespit edildi ve jandarma ekipleri tarafından yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

14.07.2024 10:38
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Aydın'ın Çine ilçesinde klima motoru çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin detaylı araştırması sonucu yakalandı.

Olay, Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evden klima motoru çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen ve inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını İ.U. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan detaylı araştırma sonucu İ.U. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, yine Çine ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce motosiklet hırsızlığı olayı meydana geldi. İhbar üzerine bölgede detaylı inceleme başlatan jandarma ekipleri, motosikletin Ö.U. isimli şahıs tarafından çalındığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Ö.U.'nun yakalanması için çalışma bnaşlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Çine ilçesinde klima motoru çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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