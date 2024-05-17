Aydın\'ın Çine ilçesinde lüks otomobil yanarak küle döndü

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Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki lüks otomobil yanarak küle döndü.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Hamitabat Mahallesi'ndeki bir bankanın arkasındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine İtfaiye Amirliği ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN