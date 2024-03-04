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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan ev yangını vatandaşları panikletti.

Yangın, Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahipleri kendi çabaları ile alevlerle başa çıkamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, yangın dolayısıyla mahallede kısa süreli panik oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN