Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Aydın\'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

02.05.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evlere yakın bir bölgede bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

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