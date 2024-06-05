Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaf kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun yıllar esnaflık yapan 73 yaşındaki Mehmet Başlık kalbine yenik düştü.
Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde uzun yıllar esnaflık yapan Mehmet Başlık (73), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başlık'ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi bugün öğle namazına müteakip Umurlu Orhangazi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - AYDIN
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