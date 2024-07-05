Aydın\'ın Efeler ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi ASTİM 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve tanker sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN