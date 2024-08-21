Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Aydın\'ın Efeler ilçesinde yol kenarında çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında bulunan kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle bahçeye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

21.08.2024 17:24
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında tutuşan kuru otlar, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle, bahçeye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1674 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Kısa süreli panik oluşturan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle bahçeye sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

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