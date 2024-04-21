Aydın'ın Germencik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Çarıklar Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ANA 329 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada Mustafa Akkaya isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı otomobil içerisinden kurtarılan M.A. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bir düğün salonunun çatısını yıktı. AFAD'ın verilerine göre deprem, 12.4 kilometre derinlikte gerçekleşti ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
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